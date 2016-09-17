بالفيديو - رقصة كلوب.. ليفربول يحكم تشيلسي

واصل يورجن كلوب احتفالاته الصاخبة وهو يقود ليفربول لإسقاط مضيفه تشيلسي بهدفين لهدف في قمة الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ليفربول يعرف كيف يواجه الكبار إذ أسقط حامل اللقب ليستر ووصيفه أرسنال وتعادل مع توتنام هوتسبر، ولم يخسر هذا الموسم سوى برنلي.

وجاء فوز ليفربول على تشيلسي بهدفي ديان لوفرين وهندرسون، بينما سجل دييجو كوستا هدفا غير كاف لنجدة البلوز.

دفاع تشيلسي

في الشوط الأول لم يظهر ليفربول متحكما في اللقاء، لا هو ولا تشيلسي.

لكن دفاع تشيلسي واصل هفواته وترك لوفرين بلا أدنى رقابة لتصله الكرة ويسجلها بهدوء في مرمى الفريق اللندني.

هذا الهدف كان رقم 5 في مرمى تشيلسي هذا الموسم، 5 أهداف في 5 مباريات.

تشيلسي اكتفى بالتمرير بالعرض ولم يصنع فرصا خطرة ودييجو كوستا لم يسدد ولو مرة على مرمى ليفربول.

وهنا ساءت حال الفريق اللندني أكثر وأكثر.

الكرة كانت مع جاري كاهيل مدافع تشيلسي وبدلا من تشتيتها بشكل جيد أو تمريرها لزميل أهداها لهندرسون الذي أطلق قذيفة مقوسة رائعة سكنت مرمى البلوز.

وانتهى الشوط الأول وتشيلسي في حال يرثى لها وكلوب يرقص احتفالا بفريقه.

العودة؟

في الشوط الثاني ضغط تشيلسي وبدأت تمريراته تصنع خطورة على ليفربول.

ومن إحدى الهجمات دخل نمنيا ماتيتش لاعب وسط تشيلسي إلى منطقة جزاء ليفربول وحافظ على هدوء يحسد عليه وهو يمر من بين مدافعي الحمر حتى حصل على الفرصة وأرسل عرضية حولها كوستا لهدف.

هدف كوستا رفع رصيده إلى 5 أهداف هذا الموسم، موسم ممتاز لدييجو لكنه حتى الآن ليس كذلك بالنسبة لفريقه تشيلسي.

أما ليفربول فحافظ على حظه يوم الجمعة. الحمر لعبوا في هذا اليوم 5 مرات وفازوا في 4 مناسبات.

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