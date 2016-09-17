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بالفيديو - كافاني ينفجر برباعية في سداسية سان جيرمان بمرمى كان

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بالفيديو - كافاني ينفجر برباعية في سداسية سان جيرمان بمرمى كان بالفيديو - كافاني ينفجر برباعية في سداسية سان جيرمان بمرمى كان

(إفي): أحرز المهاجم إدينسون كافاني أربعة أهداف (سوبر هاتريك) ليقود حامل اللقب باريس سان جيرمان لفوز ساحق على مضيفه كاين 0-6 في الجولة الخامسة بدوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم.

وعاد "بي اس جي" لدرب الانتصارات بهذا الفوز الكاسح، بعد تعثره في آخر جولتين بالدوري (خسارة من موناكو وتعادل أمام سانت إيتيان)، وكذلك تعادله على أرضه في دوري أبطال أوروبا أمام أرسنال بهدف لمثله الثلاثاء الماضي.

سجل كافاني الرباعية في الشوط الأول (ق12 و23 من ركلة جزاء و38 و45) وأكمل لوكاس مورا وجان كيفن أوجستين السداسية في الدقيقتين 67 و79.

وارتقى "بي اس جي" بهذا الفوز لصدارة الليج آ مؤقتا برصيد 10 نقاط وبفارق الأهداف عن موناكو ونيس، بينما تجمد رصيد كاين بهذه الهزيمة عند ست نقاط في المركز العاشر.

لمشاهدة أهداف اللقاء من هنا

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فيديو اليوم السابع

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