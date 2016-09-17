بالفيديو - باكا يؤمن فوزا جديدا لميلان على سامبدوريا

(إفي): قاد الكولومبي كارلوس باكا فريقه ميلان الإيطالي لفوز صعب ومهم بهدف للاشيء على سامبدوريا في افتتاح رابع جولات الدوري الإيطالي التي أقيمت مساء اليوم على أرضية ملعب لويجي فيراريس في مدينة جنوى، لينجح الروسونيري أخيرا في استعادة ذاكرة الانتصارات بعد أن خسر آخر جولتين في الدوري الإيطالي.

اقتسم الفريقان السيطرة على الكرة وتبادلا الهجمات الخطيرة لكن أي منهما نجح في استثمار الفرص التي أتيحت له لترجمتها إلى أهداف طوال شوطي المباراة.

وبينما كانت المباراة في المنعطف الأخير، خطف الضيوف هدف الفوز بعد تمريرة قاتلة من الإسباني سوسو قبالة منطقة جزاء سامبدوريا إلى اليسار حيث الكولومبي كارلوس باكا الذي يودع الكرة بأريحية على يسار حارس مرمى أصحاب الأرض إيميليانو فيفيانو (ق85).

بالتالي ينتزع ميلان ثلاث نقاط ثمينة ليرفع رصيده إلى ست نقاط يحتل بها المركز السادس مؤقتا، بينما تجمد رصيد سامبدوريا عند ست نقاط أيضا في المركز الخامس مؤقتا لحين استكمال باقي مباريات الأسبوع الرابع من الكالتشو.