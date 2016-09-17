رسميًا.. إقالة المدير الفني للوداد بعد الهزيمة المذلة أمام الزمالك

قرر نادي الوداد المغربي إنهاء عقد المدير الفني للفريق جون توشاك، و مدرب الحراس يونس قوطايا، والمعد البدني دريس واجو، على خلفية الهزيمة التي تعرض لها الفريق المغربي برباعية أمام الزمالك، بدوري أبطال أفريقيا.

وقال النادي المغربي في بيان على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» “على إثر الهزيمة القاسية التي تلقاها نادي الوداد الرياضي أمام مضيفه نادي الزمالك المصري، بدور نصف النهائي لعصبة الأبطال الإفريقية، يتقدم المكتب المسير برئاسة السيد سعيد الناصري، باعتذاره الصريح لجماهير و كل مكونات نادي الوداد الرياضي، و يتحمل مسؤوليته كاملة من الناحية التسييرية في هذا الإطار”.

وتابع البيان “رغم توفير جميع الشروط التقنية و المادية و اللوجستيكية، و رغم انتداب اللاعبين في جميع أماكن الخصاص، و رغم تحمل النتائج الأخيرة المخيبة للآمال، و رغم إعطاء فرص عديدة لتصويب الوضع، اتضح بما لا يترك مجالا للاستمرار، أن تدبير الطاقم التقني للفريق الأول يشكو من اختلالات جوهرية، تحت المسؤولية الفنية للمدرب جون طوشاك و مساعديه”.