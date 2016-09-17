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استقرار أسعار «الذهب».. وعيار 21 يسجل 465 جنيهًا

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استقرار أسعار «الذهب».. وعيار 21 يسجل 465 جنيهًا استقرار أسعار «الذهب».. وعيار 21 يسجل 465 جنيهًا

أرشيفية

استقرت الذهب خلال تعاملات اليوم، الجمعة، بعد تراجعها أمس بقيمة جنيهين فى كل جرام، مقارنة ، وسط استمرار حالة من الركود فى الأسواق جراء ارتفاع الأسعار. وشهدتأسعار الذهب اليوم، الجمعة، “عيار 18″ 398.55جنيه، و”عيار 21″ 465 جنيهًا، وسعر “عيار 24″ 531 جنيه، كما كان سعر الجنيه الذهب 3720 جنيهًأ، والسعر العالمى 1313 دولار.

وتراجع السعر العالمى للأوقية لتسجل 1313 دولاراً بانخفاض بلغت قيمته 8 دولارات مقارنًة بأسعار أمس، وسط عدم استجابة السوق المصرية للتراجع العالمى بسبب استمرار ارتفاع الدولار بالسوق الموازية.

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