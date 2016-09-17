أخبار عاجلة

مساء dmc - د/ كمال مغيث: السمات التي أدت إلى تدهور التعليم هو أنه رخيص وبسيط وكاهانوتي -
مساء dmc - د/ جمال شيحة: فوجئت بمدارس ثانوي على أعلى مستوى في العالم موجودة في مصر -
أليجري: نجحنا في خطوة أمام برشلونة وتتبقى أخرى -
كيليني لبرشلونة: «لاعبو يوفنتوس لا يخافون» -
مساء dmc - تقرير .. الصعوبات التي تواجه أولياء أمور طلاب الثانوية العامة -
بالصور.. موجة من الطقس السيئ تضرب أسيوط -
حافظ أبو سعدة: التوسع في إجراءات الطوارئ يعطي انطباعًا سلبيًا للخارج -
مساء dmc - د/ كمال مغيث: كنت متصور أننا نعمل على تطوير التعليم لكن الواقع أننا نطور الامتحانات -
فيديو| مجاهد لأمير قطر: «جاي تعزينا والمتفجرات بتاعتك يا مفضوح» -
«القبطية الأمريكية» تطالب بتغيير اسم شارع كنيسة مارجرجس في طنطا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

أولياء الامور بـ «الوادى الجديد» يطالبون بأنشاء مدرسة للمكفوفين

Google+ Print
أولياء الامور بـ «الوادى الجديد» يطالبون بأنشاء مدرسة للمكفوفين أولياء الامور بـ «الوادى الجديد» يطالبون بأنشاء مدرسة للمكفوفين

أرشيفية

وافق اللواء محمود عشماوى، محافظ الوادى الجديد، اليوم الجمعة، على إنشاء مدرسة للمكفوفين بالوادى الجديد بناء على مطلب أولياء أمور الطلاب.

أكد عشماوي، أنه ستتم مخاطبة وزارة التربية والتعليم لإنشاء مدرسة للمكفوفين على أرض المحافظة، على أن يتم تخصيص قطعة أرض للمدرسة، والتنسيق لتوفير اعتمادات مالية لها لإقامتها في أقرب وقت ممكن ؛لخدمة أبناء الإقليم على أن تتم دراسة موقع إنشائها حسب المنطقة الأكثر احتياجا لها.

أضاف عشماوي، أن المحافظة أنهت استعداداتها لبدء العام الدراسي الجديد سواء بمدارس التعليم العام أو الأزهري.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا