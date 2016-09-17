أولياء الامور بـ «الوادى الجديد» يطالبون بأنشاء مدرسة للمكفوفين

وافق اللواء محمود عشماوى، محافظ الوادى الجديد، اليوم الجمعة، على إنشاء مدرسة للمكفوفين بالوادى الجديد بناء على مطلب أولياء أمور الطلاب.

أكد عشماوي، أنه ستتم مخاطبة وزارة التربية والتعليم لإنشاء مدرسة للمكفوفين على أرض المحافظة، على أن يتم تخصيص قطعة أرض للمدرسة، والتنسيق لتوفير اعتمادات مالية لها لإقامتها في أقرب وقت ممكن ؛لخدمة أبناء الإقليم على أن تتم دراسة موقع إنشائها حسب المنطقة الأكثر احتياجا لها.

أضاف عشماوي، أن المحافظة أنهت استعداداتها لبدء العام الدراسي الجديد سواء بمدارس التعليم العام أو الأزهري.