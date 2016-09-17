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«صحة بورسعيد»: متابعة يومية على منافذ صرف الألبان الصناعية للأطفال

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«صحة بورسعيد»: متابعة يومية على منافذ صرف الألبان الصناعية للأطفال «صحة بورسعيد»: متابعة يومية على منافذ صرف الألبان الصناعية للأطفال

أرشيفية

مراسل«ONA»:

أكد الدكتور عادل تعيلب، مدير عام الشئون الصحية ببورسعيد، أن هناك متابعة يومية، على المراكز والوحدات الخاصة، التى تم اختيارها كمنافذ لصرف الألبان الصناعية للأطفال، للتأكد من سير منظومة الألبان الصناعية، والتأكد من عدم وجود أى قصور فى عميلة صرف تلك الألبان لمستحقيها.

وأضاف تعيلب فى بيان صحفي، أن هناك رقابة مستمرة من خلال فريق الإشراف المكون من إدارة الرعاية الأساسية، والتفتيش الصيدلى، والتفتيش المالى والإدارى، وخاصة فى فترات النوباتجيات، للتأكد من انتظام العمل، وتفعيل منظومة صرف الالبان، ورصد أى تغيب لأفراد الفريق الطبى، فى الفترات الصباحية أو المسائية.

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