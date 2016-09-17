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ساويرس عن أزمة القمح الروسى: "وضحت خلاص.. يانطنش الأرجوت يا مفيش عيش"

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ساويرس عن أزمة القمح الروسى: "وضحت خلاص.. يانطنش الأرجوت يا مفيش عيش" ساويرس عن أزمة القمح الروسى: "وضحت خلاص.. يانطنش الأرجوت يا مفيش عيش"

>كتب محمد مصطفى

علق رجل الأعمال، نجيب ساويرس، على رفض استلام 60 ألف طن قمح ملوث بفطر الأرجوت من روسيا، قائلا: واضح خلاص يا نطنش على الأرجوت يا مفيش قمح.. وبالتالى مفيش عيش.

 

وتساءل ساويرس عبر تغريدة نشرها على حسابه الشخصى بموقع تويتر "هو الأرجوت ده بيجيب صداع ولا أيه بالضبط؟".

 

يذكر أن مفتشى الحجر المصريين رفضوا شحن قمح روسى حجمها 60 ألف طن فى ميناء نوفوروسيسك بسبب مشاكل تتعلق بفطر الأرجوت.

 

وتأخرت الشحنة لأسابيع بعدما عادت مصر لتبنى سياسة عدم السماح بأى نسبة من الإصابة بفطر الأرجوت الشائع فى الحبوب فى 28 أغسطس.

 


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