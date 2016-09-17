بفضل «الصحراء المصرية».. علماء يتوصلون لجهاز قد ينقذ الملايين من الموت

أعلن علماء عن اختراع جهاز جديد يقي ملايين البشر من الآثار الصحية السيئة الناجمة عن استنشاقهم الهواء الملوث.

وبحسب «سكاي نيوز» فأن الجهاز الجديد يطلق جزيئًا وُجد بداية في بكتريا اكتشفت في الصحراء المصرية، ويعمل هذا الجزيء على تثبيت الماء فوق خلايا الرئة لتشكيل طبقة عازلة عليها.

و من المعروف أن تلوث الهواء الخارجي يشكل أزمة صحية عالمية تقتل سنويا أكثر من 3 ملايين إنسان.

وارتبط التلوث منذ زمن بعيد بالجلطات وأمراض القلب والرئة. ولا تزال الأبحاث تكشف عن آثار جديدة على الصحة، بما في ذلك أمراض الدماغ التنكسية مثل الزهايمر، والأمراض العقلية وداء السكري الذي اكتشفت تأثيرات التلوث عليه هذا الأسبوع.

وبحسب تقرير نشره البنك الدولي الأسبوع الماضي فإن تكاليف آثار تلوث الهواء حول العالم تبلغ 5 تريليونات سنويا.

وفي المملكة المتحدة يموت سنويا 40 ألف شخص من تلوث الهواء، حيث تم توجيه انتقادات لاذعة للخطط الحكومية التي حاولت أن تعالج هذه القضية هذا الأسبوع.

ويجدر ذكره أن للجهاز الجديد ميزتين، زهد ثمنه، وإمكانية شراءه من الصيدليات من دون وصفة طب