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«الزراعة»: لن نسمح بدخول القمح المصاب بـ«الإرجوت».. وروسيا لم تحظر منتجاتنا

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«الزراعة»: لن نسمح بدخول القمح المصاب بـ«الإرجوت».. وروسيا لم تحظر منتجاتنا «الزراعة»: لن نسمح بدخول القمح المصاب بـ«الإرجوت».. وروسيا لم تحظر منتجاتنا

القمح – أرشيفية

أكد عيد حواش المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، أنه تم رفض جميع شحنات القمح الواردة من روسيا، والتى يوجد بها فطر الإرجوت “المسرطن” حفاظًا على الصحة العامة للمصريين.

وأضاف خلال مداخله هاتفية له ببرنامج ساعة من الذى يذاع علي فضائية “الغد” الاخبارية، مع الإعلامي محمد المغربي، أن الجانب الروسي تحفظ على بعض الموالح المصرية بحجة أنه يوجد إصابة بها بذبابة الموالح، مشيرًا إلى أنه وجد هناك 4 حالات إصابة فقط بذبابة الموالح هذا العام، مقارنة بالعام الماضي، والتى كانت حوالي 20 إصابة وتم قبولها مما يدل على أن هناك تحسن في المنتج الذي نصدره.

وأوضح حواش، أن مصر ملتزمة بالتشريعات الزراعية التي تصدر بكل دولة نصدر لها، قائلًا “ليس لدينا ما يضر الجانب الروسي حتى تكون المعاملة بالمثل”، مؤكدًا أن الحظر أو المنع من قبل الجانب الروسي فى قبول منتجاتنا الزراعية لم يتم حتى الآن، وإن وجد التلميح فقط.

وأكد حواش، أن مصر لم يدخلها أى حبة قمح مصابة بالإرجوت بعد صدور قرار وزير الزراعة والذى سمح بنسبة 5% من فطر الإرجوت فى رسايل القمح القادمة من الخارج، مشيرًا إلى أن أي شحنة تحمل أى نسبة من الإرجوت لن تدخل مصر نهائيًا.

وقال حواش، إن المنتج الزراعي المصرى المصدر إلى الخارج سليم 100%، بشهادة تحليل المعمل المركزى المعمول به عالميًا، مشيرًا إلى أن ما أثير مؤخرًا بالنسبة منتج الفراولة المصنعة التى تحدث عنها الجانب الروسي، ليس لنا أى علاقة بيها تمامًا لأننا نصدر منتج الفراولة “فريش”، متسائلاً: “كيف سمحت هذه السلطات لو كان هناك تلوث بيها فى دخولها المحلات من الموانى”.

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