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كلينتون: ترامب مدين باعتذار لأوباما وللشعب الأمريكي

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كلينتون: ترامب مدين باعتذار لأوباما وللشعب الأمريكي كلينتون: ترامب مدين باعتذار لأوباما وللشعب الأمريكي

المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون

طالبت المرشحة الديمقراطية في انتخابات الرئاسة الأمريكية هيلاري كلينتون منافسها الجمهوري دونالد مساء الجمعة، بالاعتذار على إحياء ما يسمى حركة «بيرثر» التي شككت في أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما ولد في الولايات المتحدة.

وبحسب “رويتزر” قالت كلينتون في كلمة أمام جمعية للنساء المنحدرات من أصل أفريقي في واشنطن: “باراك أوباما من مواليد أمريكا بوضوح وبساطة، وترامب مدين له وللشعب الأمريكي باعتذار”.

وأضافت أن ترامب كان يحاول “نزع شرعية أول رئيس أسود لنا”.

وفي مقابلة مع صحيفة واشنطن بوست أمس الخميس رفض ترامب أن يقول ما إذا كان أوباما ولد في هاواي.

وقال ترامب للصحيفة “سأجيب على هذا السؤال في الوقت المناسب، لا أريد أن أجيب عليه الآن”.

وأصدرت حملة ترامب بيانًا في وقت لاحق تقول إن المرشح الجمهوري على قناعة بشرعية رئاسة أوباما، وذكر ترامب أنه يعتزم إلقاء كلمة حول الموضوع في وقت لاحق الجمعة.

ويتعين أن يكون الرئيس الأمريكي من مواليد الولايات المتحدة.

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