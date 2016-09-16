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أسوأ 5 أطعمة تجنب تناولها ليلا أهمها الجبن والقهوة

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أسوأ 5 أطعمة تجنب تناولها ليلا أهمها الجبن والقهوة أسوأ 5 أطعمة تجنب تناولها ليلا أهمها الجبن والقهوة

>كتبت آلاء الفقى

ذكر تقرير نشره الموقع الأمريكى "womenshealth" أسوأ أطعمة يتم تناولها فى الليل، والتى تتسبب فى بعض الأضرارالصحية منها مشاكل فى الجهاز الهضمى وعسر الهضم وحرقة المعدة، وحرقان فى الصدر والحلق.

 

 

ومن الأطعمة التى يجب تجنب تناولها أثناء الليل الآتى:

 

 

1.الشوكولاتة:

 

 

لأن هناك بعض أنواع الشيكولاتة التى بها نكهات مختلفة تحتوى على نسبة عالية من والتى تعمل على استرخاء وراحة الصمامات، كما أنها تحتوى على الكافيين الذى يعمل على تنبيه هرمون ثيوبرومين  فى الأعصاب.

 

 

2.الجبن:

 

 

 

من الأطعمة الدهنية، وإذا كنت تتناول أصناف صلبة مثل البارميزان والسويسرى فهى أقل تأثيرا من الأنواع الأكثر ليونة كالفيتا والموزاريلا.

 

 

 

3.المكسرات:

 

 

 

على الرغم من أن المكسرات تحتوى على دهون صحية، إلا أن تناولها أثناء الليل قد يشكل ضررا على الصحة ويؤدى إلى اكتساب الجسم للكثير من الدهون والوزن، عندما يتعلق الأمر بالدهون سواء المشبعة أو غير المشبعة، فينبغى تجنب تناولها قبل النوم مثل الكاجو، وعين الجمل، والفول السودانى، باستثناء  الفستق واللوز.

 

 

 

4. الفاكهة الحمضية للغاية:

 

 

 

فإن كوب من عصير البرتقال أو التفاح الأخضر أسوأ الخيارات التى يتم تناولهما قبل النوم، لكن يمكن لبعض الأشخاص أن يأكلون التفاح الأخضر دون مشاكل.

 

 

 

5.القهوة:

 

 

 

ليس فقط لأنها حمضية بطبيعتها، لكن الكافيين الذى يوجد بها يساعد على إفراز حمض المعدة بشكل إضافى.


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مصر 365

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