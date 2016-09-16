نهائي إفريقيا ينادي الزمالك بفوز كاسح على الوداد

وضع الزمالك قدما، أو ربما أكثر، في نهائي دوري أبطال إفريقيا للمرة الأولى منذ 14 عاما، بفوز كبير على الوداد البيضاوي المغربي بنتيجة 4-0 في ذهاب نصف النهائي، باستاد برج العرب.

الأهداف الأربعة جاءت بواقع هدفين في كل شوط، سجلها محمود عبد الرازق "شيكابالا" وأيمن حفني وباسم مرسي ومصطفى فتحي في الدقائق 5 و18 و49 و73.

وتقام مباراة الإياب في مراكش يوم السبت 24 سبتمبر، ويكفي الزمالك الفوز أو التعادل أو حتى الخسارة بفارق ثلاثة أهداف لتأمين التأهل لنهائي البطولة الإفريقية التي يحمل لقبها خمس مرات.

واحتفل لاعبو الزمالك وجهازهم الفني مع الجمهور الذي زاد عن 10 آلاف متفرج في استاد برج العرب.

مزيد من التفاصيل بعد قليل..