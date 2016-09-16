تقرير في الجول - الزمالك يكتب رقما قياسيا لأول مرة في تاريخه الإفريقي

كتب الزمالك رقما قياسيا لأول مرة في تاريخ مشاركته في البطولات الإفريقية بعدما سجل أكثر من 3 أهداف في نصف النهائي.

الزمالك ضرب الوداد الرياضي المغربي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا برباعية مقابل لاشيء. (طالع التفاصيل)

حفل ولا أروع في ملعب برج العرب. الزمالك يُبدع ويضع قدما في النهائي بعد رباعية الوداد.

رباعية ليست فقط كتبت اقتراب الزمالك بشدة من نهائي البطولة بل كتبت رقما قياسيا لأول مرة في تاريخ مشاركة الفريق في بطولات إفريقيا. وهو تسجيل أكثر من 3 أهداف في الدور نصف النهائي.

الزمالك طوال مشواره في بطولات إفريقيا نجح 5 مرات فقط في تسجيل 3 أهداف في الدور نصف النهائي (سواء لقاء الذهاب أو الإياب) ولكنه لم ينجح في أي مرة من المرات في تسجيل أكثر من 3 أهداف.

المرات السابقة

أول مرة ينجح الزمالك في تسجيل 3 أهداف في الدور نصف النهائي جاء في دوري أبطال إفريقيا 1984.

وقتها سجل الزمالك ثلاثية في شباك شبيبة القبائل في لقاء الإياب وانتهت المباراة 3-0.

وكان الزمالك قد خسر في الذهاب 3-1، لينجح في تعويض الخسارة بفوز ثلاثي ويتأهل إلى النهائي. وقتها توج الزمالك بطلا لإفريقيا.

المرة الثانية كانت في دوري الأبطال أيضا ولكن في نسخة 1993.

وسجل الزمالك ثلاثية في لقاء الذهاب في نصف النهائي أمام ستاسيونري ستورس النيجيري في القاهرة. وفاز الزمالك 3-1.

في العودة خسر الزمالك بهدف مقابل لاشيء لينجح في التأهل إلى نهائي دوري الأبطال.

ومن جديد يحصد الزمالك اللقب الإفريقي الغالي.

المرة الثالثة كانت في كأس إفريقيا أبطال الكؤوس (الكونفدرالية بالمسمى القديم) وسجل الزمالك ثلاثية في شباك النجم الساحلي وفاز 3-1.

ولكنه ودع دور نصف النهائي بسبب الخسارة ذهابا 2-0 في تونس.

المرة الأخيرة كانت في كأس الكونفدرالية الموسم الماضي.

ثلاثية للزمالك في مرمى النجم الساحلي في إياب نصف النهائي، ولكن ودع الفريق البطولة بسبب الخسارة ذهابا 5-1 في تونس.

والآن يحقق الزمالك ما لم يحدث من قبل ويفوز في نصف النهائي بفارق أكثر من 3 أهداف ويضع قدما في النهائي.