إسلام جمال: التأهل لم يحسم بعد.. تذكروا عودتنا أمام النجم

أكد إسلام جمال مدافع نادي الزمالك أن التأهل لنهائي دوري أبطال إفريقيا لم يحسم بعد رغم الفوز العريض على حساب الوداد.

وفاز الزمالك على حساب الوداد البيضاوي المغربي بأربعة أهداف مقابل لا شئ، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال إسلام جمال في تصريحات لشبكة قنوات "بي إن سبورت": "الحمد لله على المكسب الكبير لكن على الجميع أن يتيقن بأن الفوز لم يحسم بعد".

وأضاف "أنهينا الشوط الأول من اللقاء ويتبقى شوط ثاني في المغرب يجب أن نكون فيه بأحسن حالة".

مدافع الزمالك أتبع "تذكوا الموسم الماضي حين خسرنا من النجم الساحلي بخمسة أهداف في تونس وكدنا أن نتأهل في القاهرة بعد الفوز بثلاثية، لذلك يجب أن نكون يقظين".

وأتم "لدينا لاعبين ممتازين في كل المراكز قادرة على لعب أكثر من دور داخل الملعب، وجاهز للمشاركة في أي مركز سواء قلب دفاع أو ظهير أيسر".