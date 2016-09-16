"الصحة": موسم الحج هذا العام بدون أمراض وبائية أو معدية

قال المتحدث الرسمى باسم وزارة الصحة، إن موسم الحج لهذا العام خالى تمامًا من أى أمراض معدية أو وبائية، وذلك يرجع إلى دور الفريق الوقائى بالبعثة والذى قدم جهودًا مضنية فى عمله من خلال الندوات التوعوية والتثقيفية للحجاج سواء بالعيادات أو بأماكن إقامتهم بالفنادق، والتى أدت إلى رفع الوعى الصحى لديهم.

وأشار فى بيان صحفى، اليوم الجمعة، إلى دور السلطات السعودية فى تذليل أى عقبات واجهت أعمال البعثة الطبية، حتى تستطيع ممارسة عملها بالشكل المطلوب، بالإضافة إلى التنسيق التام مع وزارة الصحة السعودية فيما يخص نقل المرضى المصريين وتقديم الخدمة الطبية لهم بالمستشفيات وفقا لأعلى معايير الجودة.

فيما تفقد الدكتور على حجازى، مساعد وزير الصحة والسكان ورئيس البعثة الطبية للحج، يرافقه الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمى للوزارة، مساء اليوم الجمعة، العيادات الطبية بالمدينة المنورة للوقوف على الخدمة الطبية المقدمة للحجاج المصريين.

وأوضح "حجازى" أن الهدف من الزيارة يأتى فى إطار المتابعة المستمرة للعيادات للتأكد من تقديم الخدمة الطبية للحجاج على أكمل وجه، لافتا إلى توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بكافة العيادات والعمل مستمر طوال الـ ٢٤ ساعة حتى يوم ٣٠ سبتمبر الحالى.

وأعرب "حجازى" عن خالص شكره وتقديره لأعضاء البعثة الطبية لما بذلوه من جهود غير عادية فى خدمة الحجاج رافعين شعار: "خدمة الحجيج شرفا لنا"، مشيرا إلى أن العمل منذ البداية كان يسير وفقا لخطة عمل محددة بنتائج مرجوة تمت على أكمل وجه بروح الفريق الواحد.