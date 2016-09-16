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«الصحة»: موسم الحج هذا العام بدون أمراض وبائية أو معدية

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صورة من الحدث

صورة من الحدث

تفقد الدكتور على حجازى، مساعد وزير الصحة والسكان ورئيس البعثة الطبية للحج، يرافقه الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمى للوزارة، مساء اليوم الجمعة، العيادات الطبية بالمدينة المنورة للوقوف على الخدمة الطبية المقدمة للحجاج المصريين .

وأوضح” حجازى” في تصريح صحفي، أن الهدف من الزيارة يأتى فى إطار المتابعة المستمرة للعيادات للتأكد من تقديم الخدمة الطبية للحجاج على أكمل وجه ، لافتًا الى توافر الادوية والمستلزمات الطبية بكافة العيادات والعمل مستمر طوال الـ ٢٤ ساعة حتى يوم ٣٠ سبتمبر الحالى.

وأعرب “حجازى”، عن خالص شكره وتقديره لاعضاء البعثة الطبية لما بذلوه من جهود غير عادية فى خدمة الحجاج رافعين شعار ” خدمة الحجيج شرفا لنا”، مشيرًا الى أن العمل منذ البداية كان يسير وفقا لخطة عمل محددة بنتائج مرجوه وقد تمت على اكمل وجه بروح الفريق الواحد.

ومن جانبه قال المتحدث الرسمى للوزارة، إن موسم الحج لهذا العام خالى تماما من أى أمراض معدية أو وبائية ، وذلك يرجع الى دور الفريق الوقائى بالبعثة والذى قدم جهودًا مضنية فى عمله من خلال الندوات التوعوية والتثقيفية للحجاج سواء بالعيادات او بأماكن اقامتهم بالفنادق التي أدت الى رفع الوعى الصحى لديهم.

وأشار الى دور السلطات فى تذليل أى عقبات واجهت أعمال البعثة، حتى تستطيع ممارسة عملها بالشكل المطلوب ، بالاضافة الى التنسيق التام مع وزارة الصحة السعودية فيما يخص نقل المرضى المصريين وتقديم الخدمة الطبية لهم بالمستشفيات وفقا لاعلى معايير الجودة.

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