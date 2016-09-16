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ننشر صور جماهير الزمالك المقبوض عليهم لحيازة تذاكر مزورة لمباراة الوداد

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ننشر صور جماهير الزمالك المقبوض عليهم لحيازة تذاكر مزورة لمباراة الوداد ننشر صور جماهير الزمالك المقبوض عليهم لحيازة تذاكر مزورة لمباراة الوداد

>كتب محمد تهامى زكى

شارك عدد من قراء اليوم السابع بصور لجماهير الزمالك المقبوض عليها فى مدينة برج العرب بالإسكندرية، بتهمة حيازة تذاكر مزورة، لحضورة مباراة الزمالك والوداد البيضاوى فى ذهاب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، والمقرر إقامتها الليلة.

وألقت مباحث مديرية أمن الإسكندرية، برئاسة اللواء شريف عبد الحميد، القبض على 150 من مشجعى نادى الزمالك حتى الآن، وتم نقل المضبوطين إلى أقسام شرطة برج العرب ،والعامرية أول، والعامرية ثان، المحيطين بمنطقة الاستاد، بعد ضبط تذاكر مزورة بحيازتهم، وعدم وجود تذاكر لدى البعض الآخر، الذين حاولوا حضور المباراة.


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