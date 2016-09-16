بالصور.. 33 طالب ألماني يطورون جمعية أهلية بالأقصر‎

مراسل«ONA»:

زار 33 طالب ألماني، اليوم الجمعة، جمعية شباب تنمية الطود للتنمية جنوب الأقصر، في إطار التعارف والتبادل الثقافي بحضور مستر أكرس القنصل البلجيكي بمنطقه جنوب الصعيد وأحمد عبيد الشاذلي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالأقصر.

وقال الشاذلي في تصريح صحفي، اليوم الجمعة، إن هذه الزيارة تأتي في إطار التعاون المصري البلجيكي، مشيرًا إلي أن الطلاب الألمان يدرسون بمدرسة كارلجي الثانويه بمدينة ميونيخ الألمانية وذلك للتبادل الاجتماعي والثقافي والرياضي، حيث شاركوا في دهانات الجمعيه وتجديدها بأقل الامكانيات بالتسنيق مع الجمعية .

وأضاف وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، في نهايه اليوم أنه تم إهداء الجمعية من قبل الشباب الألمان سيارة سوزوكي ميكروباص عشرة راكب تبرع عيني للجمعية بعد أخذ الموافقات اللازمة.