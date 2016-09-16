نشرة ONA| شلهوب تقدم «فحص شامل».. أوكا وأورتيجا في ضيافة الكحكي.. حساسين يستقبل المتعاقدين الجدد

إعداد- إنجي لطفي

تقدم وكالة «ONA» للأنباء نشرتها الإخبارية الخاصة بوسائل الإعلام، وبرامج «التوك شو»، وغيرها التي تعرض على الشاشات المصرية.

تقدم الإعلامية «راغدة شلهوب» برنامج جديد يحمل عنوان “فحص شامل” على شاشة الحياة و من المقرر عرضه قريبًا..للمزيد

يستضيف الإعلامي «عمرو الكحكي»، مقدم برنامج “مننا وعلينا”، على شاشة النهار اليوم، خلال حلقة الليلة ملوك المهرجانات الشعبية، «اوكا واورتيجا وشحته»، في حلقة خاصة عن أصل المهرجانات الشعبية..للمزيد

يستقبل د. سعيد حساسين رئيس مجلس إدارة شبكة قنوات العاصمة، فى السادسة مساء السبت المقبل، نجوم شبكة قناة العاصمة على الهواء فى إعادة إطلاق العاصمة الأولى، حيث تتزين شبكة قنوات العاصمة بباقة من نجوم الإعلام المصرى من مقدمى برامج وأسُرة تحرير وأطقم فنية وهندسية..للمزيد

يناقش الإعلامي أسامة كمال مقدم برنامج “القاهرة 360″ على شاشة «القاهرة والناس»، ملف ارتفاع الأسعار ومن يتحمل تكاليف فاتورة الإصلاح الاقتصادى فى مصر..للمزيد

فى حلقة خاصة من برنامج «بوضوح» يستضيف الإعلامى د. عمرو الليثى فى العاشرة من مساء الأحد المقبل، مدربة الأسود “أنوسة كوتة ” والتى تعد أصغر مدربة أسود فى حوار شيق ويشاركها أحد الأسود فى تجربة خطرة وتلتقط صورة سيلفى مع عمرو االليثى والأسد، كما يقوم الأسد بالسلام ووضع يده فى يد عمرو الليثى..للمزيد