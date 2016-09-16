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نشرة ONA| شلهوب تقدم «فحص شامل».. أوكا وأورتيجا في ضيافة الكحكي.. حساسين يستقبل المتعاقدين الجدد

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إعداد- إنجي لطفي

تقدم وكالة «ONA» للأنباء نشرتها الخاصة بوسائل الإعلام، وبرامج «التوك شو»، وغيرها التي تعرض على الشاشات المصرية.

تقدم الإعلامية «راغدة شلهوب» برنامج جديد يحمل عنوان “فحص شامل” على شاشة الحياة و من المقرر عرضه قريبًا..للمزيد

الإعلامية راغدة شلهوب

الإعلامية راغدة شلهوب

يستضيف الإعلامي «عمرو الكحكي»، مقدم برنامج “مننا وعلينا”، على شاشة النهار اليوم، خلال حلقة الليلة ملوك المهرجانات الشعبية، «اوكا واورتيجا وشحته»، في حلقة خاصة عن أصل المهرجانات الشعبية..للمزيد

الإعلامي عمرو الكحكى

الإعلامي عمرو الكحكى

يستقبل د. سعيد حساسين رئيس مجلس إدارة قنوات العاصمة، فى السادسة مساء السبت المقبل، نجوم شبكة قناة العاصمة على الهواء فى إعادة إطلاق العاصمة الأولى، حيث تتزين شبكة قنوات العاصمة بباقة من نجوم الإعلام المصرى من مقدمى برامج وأسُرة تحرير وأطقم فنية وهندسية..للمزيد

د. سعد حساسين رئيس مجلس إدارة شبكة قنوات العاصمة

د. سعد حساسين رئيس مجلس إدارة شبكة قنوات العاصمة

يناقش الإعلامي أسامة كمال مقدم برنامج “القاهرة 360″ على شاشة «القاهرة والناس»، ملف ارتفاع الأسعار ومن يتحمل تكاليف فاتورة الإصلاح الاقتصادى فى ..للمزيد

أسامة كمال

أسامة كمال

فى حلقة خاصة من برنامج «بوضوح» يستضيف الإعلامى د. عمرو الليثى فى العاشرة من مساء الأحد المقبل، مدربة الأسود “أنوسة كوتة ” والتى تعد أصغر مدربة أسود فى حوار شيق ويشاركها أحد الأسود فى تجربة خطرة وتلتقط صورة سيلفى مع عمرو االليثى والأسد، كما يقوم الأسد بالسلام ووضع يده فى يد عمرو الليثى..للمزيد

عمرو الليثى و أنوسة كوتة

عمرو الليثى و أنوسة كوتة

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أونا

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