بالفيديو - البداية الحلم.. حفني يستغل سذاجة الوداد والزمالك 2

سجل أيمن حفني هدف الزمالك الثاني في مرمى نادي الوداد البيضاوي المغربي.

وكان مدافعو الوداد يتبادلون الكرة بالقرب من منطقة جزاءهم، قبل أن يضغط شيكابالا على مدافع الوداد الذي اضطر لإعادتها إلى محمد عقيد حارس المرمى الذي حاول التخلص منها، إلا أن الكرة وصلت لمعروف يوسف الذي مررها إلى أيمن حفني.

حفني راوغ مدافع الوداد وسدد كرة ضعيفة، لكنها مرت من يد عقيد وسكنت شباك الوداد.

ومرت 21 دقيقة إلى الآن، ومازال التقدم للزمالك بهدفين مقبال لا شئ.

ويلتقي الزمالك مع الوداد في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، فيما سيغادر الفريق الأبيض إلى المغرب لخوض مباراة الإياب في 24 من الشهر نفسه.

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