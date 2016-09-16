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منة شلبي تتلقى دروساً في التمثيل في إسبانيا من أجل هذا الدور

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الجمعة 16-09-2016 14:57

حددت النجمة منة شلبي مطلع شهر نوفمبر المقبل موعداً نهائياً لبدء تصوير مسلسلها المؤجل منذ سنوات "واحة الغروب"، حتى تتمكن من الانتهاء من "دورة تمثيل متقدمة" تخضع لها الان في اسبانيا خصيصاً من أجل إتقان دورها فى الرواية الشهيرة الحائز على جائزة البوكر العربية بهاء طاهر.
المسلسل كان مكتوباً خصيصاً للنجمة نيللي كريم ولكنها اعتذرت عنه لأسباب غير معلنة، ووافقت الفنانة منة شلبي على تقديمه بشرط توفير قدرات انتاجية خاصة، منها بناء مدينة كاملة مطابقة للمدينة المتخيلة داخل الرواية المصرية الشهيرة، وهو ما استغرق عاماً كاملاً، كما طلبت من شركة الانتاج استكمال بناء الديكورات الداخلية لحين عودتها من اسبانيا.
يشار أن مسلسل "واحة غروب" مقتبس عن رواية تحمل الاسم نفسه للكاتب الكبير بهاء طاهر وحازت على جائزة البوكر العربية، سيناريو مريم نعوم واخراج كاملة أبو ذكرى، ويقوم ببطولة العمل النجم خالد النبوي بديلا عن إياد نصار، وتقدم منة دور زوجة أجنبية لضابط بوليس مصري يتم نفيه لواحة سيوة، وتبدأ ببناء عالمها الخاص هناك.

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سيدتي