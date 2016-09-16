رد غير متوقع من محمد عادل إمام على تحطيم أحمد حلمي لرقمه القياسي

في ردّة فعل غير متوقّعة، أثبت الفنان الشاب محمد أمام انه يتحلّى بالروح الرياضية، وقدّم التهنئة لزميله أحمد حلمي الذي نجح بتحطيم رقمه القياسي لأعلى الإيرادات بيوم واحد عن فيلم "لف ودوران " محققا أربعة ملايين ومائتي ألف، علما بأن الرقم السابق كان لفيلم "جحيم في الهند" بفارق 37 ألف جنيه فقط.

أمام نشر الخبر الذي يؤكد تحطيم رقمه القياسي وعلق عليه قائلاً: و ماله .. ده حلمي برضه، الف مبروك للفنان أحمد_حلمي و للفنانة دنيا_سمير_غانم و لجميع أسرة فيلم لف_و_دوران كله في صالح جمهور عظيم ..

تعليق أمام شهد فى عشرة دقائق فقط تعليقات عديدة اثنت على فيلم حلمي، وعلى روحه الرياضية، وناشدوه البحث عن طريقة للتعاون مع النجم الكبير في عمل فني جديد.

الغيرة الفنية لم تعرف طريقها لقلب محمد أمام .. رغم تحطيم رقمه القياسي على يد أحمد حلمي .. فهل يتعاونا قريبا؟