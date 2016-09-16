أوباما يقلد ميل بروكس ومورغان فريمان ميداليات وطنية

قبل أن تنتهي ولايته خلال الأشهر المقبلة، يعتزم الرئيس الأمريكي باراك أوباما Barack Obama تكريم بعض أهمّ نجوم هوليوود.

وسيقلّد الرئيس الأمريكي الممثل ميل بروكس Mel Brooks لمواهبه الكوميدية، والنجم مورغان فريمان Morgan Freeman لصوته المميّز بالميدالية الوطنية للفنون والميدالية الوطنية للإنسانيات خلال مراسم بالبيت الأبيض يوم 22 سبتمبر/أيلول.

وقد أعلن البيت الأبيض في بيان له قائمة المكرّمين، ومن بينهم عدد من الأشخاص الذين تربطهم صلات بأوباما. وذكرت وسائل إعلام أمريكية أنّ المراسم السنوية التي يحضرها عدد كبير من النجوم هي من الأوقات المفضّلة لأوباما خلال رئاسته.

يُشار إلى أنّ فريمان يعمل مع مؤسسة أوباما التي تجمع المال من أجل مكتبة أوباما الرئاسية في شيكاجو.

يذكر أن الطاهي الشهير خوسيه أندريس سيقلّد أيضاً الميدالية الوطنية للإنسانيات، إذ سبق له التعاون مع البيت الأبيض في شؤون إصلاح تتعلّق بالهجرة.