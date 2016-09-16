خاص:زوجة ملحم بركات إلى مي حريري:حبك المزيف اكتشفه الناس "وإلك الله"

استفاق الجمهور اللبناني صبيحة هذا اليوم على خبر سيء طال صحة الموسيقار ملحم بركات مفاده أنه أدخل إلى العناية المركزة في مستشفى" أوتيل ديو " على إثر إصابته بورم خبيث.

وقد أعربت زوجته السابقة الفنانة مي حريري عن حزنها وأنها قد قطعت رحلتها إلى إحدى الدول الأوروبية وقررت العودة إلى بيروت للوقوف إلى جانبه. لكن ما أن أشيع الخبر وتوسعت التأويلات حتى نفى الموسيقار ملحم بركات ومن خلال اتصال أجرته الإعلامية ريما نجيم في إذاعة "صوت الغد" مرضه وكل ما كتب وما أشيع عن إصابته بمرض خبيث، ولام الوسائل الإعلامية التي تناولت الخبر وضخمته دون العودة إليه والتأكد من صحته مصرحاً أن كل ما في الأمر أنه يعاني من ألم في ظهره (الديسك).

كما نفى ابنه وعد الخبر في اتصال مع "سيدتي نت":بالصوت وعد ملحم بركات: والدي ليس مصاباً بالسرطان ويعاني من ديسك فقط

وفي اتصال معها، رحبت زوجة الموسيقار السيدة رندة بركات بـ"سيدتي" شاكرة الاتصال للتأكد من الخبر قبل نشره .وعتبت السيدة رندة على الصحافة التي نشرت خبر إصابته بمرض عضال، قائلة:" ملحم يعاني منذ فترة طويلة من ألم في فقرات الظهر (الديسك) وقد حذره الدكتور خراط في مستشفى "أوتيل ديو " من الإرهاق ونصحه منذ فترة طويلة بضرورة إجراء عملية لفقرات الظهر. لكن ملحم لم يمتثل للأمر وبقي بلا عملية. وقد زاد وجعه بعد الإرهاق الذي تعرض له خلال هذا الصيف من جراء الحفلات التي أحياها في المغرب وتونس ولبنان إلى أن شعر بألم شديد في مهرجان قرطبا مما استدعى دخوله إلى المستشفى لمعالجة الإلتهاب في عصب فقرات الظهر ومن بعد ذلك سيجرى له عملية لإزالة الديسك" .

وقد عاتبت السيدة رندة وسائل الاعلام لتناولها الخبر بهذه الطريقة التي أرعبت الناس طالبة منهم الصلاة له مضيفة:"أقول لهم يا ليتكم صبرتم لكي تعرفوا حقيقة مرضه" ثم وجهت كلمة لمي حريري وهذه المرة الأولى التي تخرج السيدة رندة عن صمتها قائلة لـ مي :"حبك المزيف اكتشفه الناس وما في حدا فوق راسه خيمة وفي إلك الله".

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