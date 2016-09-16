بالصوت وعد ملحم بركات: والدي ليس مصاباً بالسرطان ويعاني من ديسك فقط

إنشغل الناس منذ ليل أمس بخبر إصابة الموسيقار ملحم بركات بمرض خطير، نشرته الإعلامية نضال الاحمدية بطريقة أوحت وكأنه يلفظ أنفاسه الاخيرة، حيث اشارت أن مي حريري اتصلت بها مولولة من إيطاليا، وأنّ بركات يرقد حالياً في غرفة العناية المركزة في مستشفى أوتيل ديو، ويحاول الأطباء أن يخففوا من حدة أوجاعه بالمورفين، وأنه حاول أن يخفي حقيقة مرضه عن الناس طوال الفترة الماضية.

كثيرون شكّكوا بصحة الخبر، خصوصاً أن الفنان كان في كامل صحته خلال الأسبوع الماضي، وأحيا مجموعة من الحفلات والمهرجانات. حتى أننا اتصلنا به، وتحدّثنا معه قبل عدة أيام وكان بكامل حيويته ونشاطه، ولكنه أشار يومها أنه يشكو من ألم في قدميه لا أكثر ولا أقل، وتبيّن اليوم أن السبب هو إصابته بطرف ديسك في ظهره.

ولكن الموسيقار أطل صباح اليوم عبر إذاعة صوت الغد وتحدث باقتضاب عن مرضه، مطمئنا الجميع بأنه بخير، موضحاً أن الهدف من وراء نشر خبر مرضه الخبيث هو "زيادة المبيعات"، ومضيفا ً "الله يسامحن".

وفي إتصال معه، أكد ابن الموسيقار وعد بركات لـ"سيدتي نت"، أنّ الحقيقة الوحيدة من بين كل المعلومات التي تم نشرها في موقع "الجرس" هو أن والده يرقد في المستشفى، ولكن لأسباب مغايرة تماماً عن تلك التي نشرت، وقال "والدي بصحة جيدة وهو يعاني من طرف ديسك في ظهره. في البداية أصر على البقاء في البيت، رغم الوجع ورفض دخول المستشفى. ولكن الأطباء نصحوه بان يستريح لمدة يومين في المستشفى، وهذا كل ما في الامر".

ونفى وعد وجود والده في العناية الفائقة في مستشفى أوتيل ديو وقال:" هو في غرفة عادية ولا أعرف لماذا ضخموا موضوع مرضه بهذا الشكل".

وعن رأيه بـ"ولولة" مي حريري التي نقلت الخبر الى نضال الاحمدية التي اشارت، بدورها الى أن والده يخفي حقيقة مرضه قال:"هي مجرد حكايات.. لا اعرف ما هو الدافع لنشر خبر مماثل".

كما دعا وعد الى طمأنة الجمهور عبر "سيدتي نت" وقال:" طبعاً طمئنيهم".

وأشار وعد أن جميع أفراد العائلة منزعجون من فبركة خبر اصابته والده بمرض خطير وقال:" من الطبيعي أن ننزعج من نشر خبر مماثل".

وعن رأيه بردة فعل والده عندما يعلم بالخبر "هو لن يهتم بكل ما نشر لأنه يعرف ما هو المرض الذي يشكو منه".

يشار الى أن موقع "الجرس" حذف الخبر مباشرة بعد إطلالة الموسيقار ملحم بركات عبر إذاعة صوت الغد ونفيه لخبر مرضه.

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