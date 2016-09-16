احتفالية MBC في عيدها الـ25: راغب علامة ينسحب والحفل سيقتصر على حلقة تلفزيونية فقط

علمت سيدتي أن MBC تعد حلقة احتفالية خاصة سيتم عرضها يوم الأحد 18 الجاري، احتفاءً بمرور 25 سنة على إطلاق القناة.

وكانت الأوساط الإعلامية والمتابعين لمسيرة المحطة الرائدة قد انتظروا احتفالاً ضخماً وحاشداً بالمناسبة، نظراً لحجم وثقل القناة اضافة لما درجت عليه المحطة في السنوات الماضية من احتفالات ضخمة في مختلف المناسبات، فكيف بالحري تمر مناسبة بهذا الحجم وتقتصر على حلقة تلفزيونية خاصة؟

السؤال الذي يطرح نفسه أيضاً في هذا السياق، هو هل أن إدارة المحطة قد الغت الاحتفالات الكبرى ومن ضمنها حفلات الافطار والسحور في رمضان الفائت، مراعاة للأوضاع التي تمرّ فيها المنطقة العربية على كافة المستويات؟ أم أنّ إلغاء الاحتفالات هو من باب تقليص الميزانية؟

المهم أنّ ذكرى التأسيس هذه ستختصرها حلقة تلفزيونيّة، جرى الإعداد لها على قدم وساق وكان من المنتظر أن يشارك فيها غناءً إلى جانب الفنانة نجوى كرم السوبرستار راغب علامة الذي انسحب لأسباب تقنية بحتة لها علاقة بالإنتاج، لتبقى نجوى كرم وحدها من نجوم الصف الأول التي ستقدم أغنيتين بالمناسبة، إلى جانب نجوم برامج الهواة في MBC وأولهم محمد عساف.

ويشارك في تقديم الحلقة 21 مذيعة ومذيعاً من الرعيل الأول والأخير في MBC، إضافة إلى شهادات حية ومسجّلة من عدد كبير من النجوم مثل كاظم الساهر نانسي عجرم حسين الجسمي عاصي الحلاني وغيرهم.

وتجري التدريبات على الحلقة الاحتفالية بشكل مكثّف ومن ضمنها البروفات التي تجريها نجوى كرم، وقد تسرّب بعض اللقطات من خلال مواقع التواصل الاجتماعي لبروفات نجوى.

يذكر أنّ مجموعة قنوات MBC انطلقت من مقرها الاول في لندن في 18 سبتمبر سنة 1991 لتضم حاليا باقة من حوالي 17 محطة تلفزيونية واذاعية ومتخصصة ارست بثقل اعلامي كبير في العالم العربي .