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قائد القوات البحرية المصرية: يوجد رؤى مشتركة بين مصر وفرنسا عن الأخطار بالمنطقة

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قائد القوات البحرية المصرية: يوجد رؤى مشتركة بين مصر وفرنسا عن الأخطار بالمنطقة قائد القوات البحرية المصرية: يوجد رؤى مشتركة بين مصر وفرنسا عن الأخطار بالمنطقة

قائد القوات البحرية الفريق أسامة ربيع

أكد قائد القوات البحرية الفريق أسامة ربيع أن هناك رؤى مشتركة بين وفرنسا إزاء الاخطار العديدة التي تهدد منطقة الشرق الأوسط.

وشدد الفريق أسامة ربيع – في تصريح اليوم الجمعة على هامش تسلم مصر الميسترال الثانية «أنور السادات»- على أن التهديد الرئيسي حاليًا لمصر وفرنسا هو الإرهاب بصورة المختلفة.

وأشار إلى أن التحديات التي تواجه القوات البحرية والمتمثلة في مكافحة الإرهاب، والهجرة غير الشرعية وعمليات الأتجار في السلاح و المخدرات عبر البحر.

وأوضح أن كل تلك الاخطار استوجبت امتلاك مصر قدرات عسكرية عالية للدفاع عن أمنها القومي، وحدودها ومياهها الأقليمية والاقتصادية ومواردها المختلفة.

كما أشاد قائد القوات البحرية بالتعاون المتميز بين البلدين والذي أسفر عن اقتناء مصر لسبع وحدات بحرية بنهاية العام 2020 حتى يتمكن أسطولها البحري من الدفاع عن السواحل المصرية وتعزيز قدراته.

وعلى جانب آخر،أشار الفريق اسامة ربيع الى التعاون بين البحريتين المصرية والفرنسية في تبادل المعلومات واجراء التدريبات المشتركة لتبادل الخبرات والتنسيق والتوافق في استخدام السلاح وذلك استعدادًا لأي عمليات لمواجهة عدو مشترك.

وأشاد الفريق أسامة ربيع بسرعة باستجابة البحرية الفرنسية لاحتياجات الجانب المصري في مجالات التسليح أو التدريب.

وكان الفريق أسامة ربيع قائد القوات البحرية قد استهل الخميس زيارة إلى فرنسا لعدة أيام على رأس وفد عسكري رفيع المستوى رفع خلالها العلم المصري على حاملة المروحيات”أنور السادات” بميناء سان نازير.

كما عقد جلسة مباحثات ثنائية مع نظيره الفرنسي تناولت التعاون الثنائي والازمات الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

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