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غدًا.. استكمال محاكمة جمال وعلاء مبارك وآخرين في «التلاعب بالبورصة»

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غدًا.. استكمال محاكمة جمال وعلاء مبارك وآخرين في «التلاعب بالبورصة» غدًا.. استكمال محاكمة جمال وعلاء مبارك وآخرين في «التلاعب بالبورصة»

جمال وعلاء مبارك – أرشيفية

تنظر محكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بأكاديمية الشرطة ، برئاسة المستشار عدلي فاضل، استكمال محاكمة علاء وجمال مبارك وآخرين في القضية المعروفة بـ «التلاعب بالبورصة».

كان النائب العام الأسبق المستشار عبدالمجيد محمود، أحال كلا من أيمن أحمد فتحي حسين سليمان، وشقيقه أحمد، وياسر سليمان الملواني، وأحمد نعيم أحمد بدر، وحسن محمد حسنين هيكل نجل الكاتب الكبير حسنين هيكل وعضو مجلس إدارة المجموعة المصرية لإدارة المحافظ المالية “هيرمس”، وجمال وعلاء مبارك نجلي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، وعمرو محمد القاضي، وحسين لطفي صبحي الشربيني، لمحكمة جنايات القاهرة لاتهامهم بالحصول على 2 مليار و51 مليونًا و28 ألفًا و648 جنيهًا بالمخالفة للقانون.

أسندت النيابة العامة إلى المتهم جمال مبارك اشتراكه بطريقة الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونًا و628 ألفًا و646 جنيهًا، بأنهم اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص.

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