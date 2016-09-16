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بالصور.. السفير محمد العرابي يتلقى عزاء والدته بمسجد القوات المسلحة بمدينة نصر

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بالصور.. السفير محمد العرابي يتلقى عزاء والدته بمسجد القوات المسلحة بمدينة نصر بالصور.. السفير محمد العرابي يتلقى عزاء والدته بمسجد القوات المسلحة بمدينة نصر

عزاء السيدة فاطمة حسين

أٌقيم اليوم الجمعة، عزاء السيدة فاطمة حسين فريد والدة السفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق ورئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، بمسجد القوات المسلحة بمدينة نصر.

وحرص العديد من الشخصيات العامة ومن رجال الدولة ونواب البرلمان على تقديم واجب العزاء من بينهم زكريا عزمي، وسامح فهمي، وعمرو موسي، ومصطفي بكري، وعفت السادات، وأحمد ذكي بدر، ونائب عن رئيس الجمهورية.

ويذكر أن السيدة المغفور لها وافتها المنية صباح السبت الماضي ووري جسدها التراب في مقابر العائلة عقب أداء صلاة ظهر يوم السبت الماضي.

المراسل : عمر عبدالناصر

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