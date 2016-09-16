حكاية قاهر دجلة - الهداف المصاب الذي رغب في الرحيل عن ' المدرب الأفضل '

هدف قاتل في الدقيقة 94 كتب انتصار بتروجيت أمام وادي دجلة. ولكن هل تعلم أن صاحب الهداف أجرى عملية جراحية مع بداية مشواره مع الفريق البترولي. هنا نتحدث عم محمد شاهين.

بتروجيت نجح في الفوز على دجلة بهدف مقابل لاشيء في الجولة الأولى من الدوري المصري. (طالع التفاصيل)

هدف المباراة الوحيد جاء عن طريق محمد شاهين البديل في الدقيقة 94.

شاهين جلس على مقاعد البدلاء قبل أن يشارك كبديل قبل 10 دقائق فقط من نهاية المباراة وينجح في التسجيل.

شاهين المنصورة وسموحة

لا تتعجب من أهداف شاهين التي ستراها في المباريات المقبلة فهو يعتاد على ذلك.

شاهين لفت الأنظار بأداء أكثر من رائع من فريقه المنصورة في الدرجة الثانية، وعلى الرغم من عدم تأهل المنصورة إلى الدرجة الأولى إلا أنه حصد لقب الهداف.

ليس هداف الفريق فقط بل هداف دوري الدرجة الثانية بالكامل.

أداء وأهداف محمد شاهين لفتت الأنظار له سريعا، وبالفعل أتمم انتقاله إلى سموحة مع بداية سوق الانتقالات الصيفية.

سموحة ضم شاهين من المنصورة مقابل 150 ألف جنيه فقط لا غير ليظفر النادي السكندري بـ"الموهبة الرائعة" ولمدة 3 سنوات.

وتحدث فرج عامر رئيس نادي سموحة في وقت سابق قائلا: "هداف المنصورة محمد شاهين ينتظره مستقبلا كبيرا. سيكون مفاجأة الموسم".

ولكن ومع وصول البرازيلي جورفان فييرا ومع كثرة عدد المهاجمين في سموحة طلب محمد شاهين الرحيل عن الفريق السكندري وخصوصا مع وجود مفاوضات من قبل بتروجيت.

وأوضح عاطف حنفي مدير الكرة في سموحة "فييرا وافق على انتقال شاهين إلى المنصورة وذلك لوفرة عدد المهاجمين في الفريق".

وقتها نشر محمد شاهين صورة له مع فييرا وكتب: "كل الشكر إلى فييرا على موافقته على طلبي بالرحيل عن سموحة".

وواصل "فييرا من أفضل المدربين الذين عملت معهم في حياتي. وأتمنى التوفيق لي مع بتروجيت".

ضربة قوية مبكرة

وبالفعل انتقل محمد شاهين من سموحة إلى بتروجيت بعدما اقتنع طلعت يوسف مدرب الفريق البترولي باللاعب الشاب.

انتقال محمد شاهين إلى بتروجيت حدث في الأيام الأخيرة من شهر يوليو ولكن جاءت الضربة القوية في منتصف شهر أغسطس.

محمد شاهين يتعرض لقطع في الغضروف خلال مران بتروجيت.

وخضع مهاجم بتروجيت لعملية جراحية في الركبة بعد إصابة قطع الغضروف الخارجي.

وقبل أسابيع قليلة للغاية عاد شاهين للتدرب بشكل طبيعي مع بتروجيت بعد التعافي الكامل من الإصابة.

وجلس شاهين على مقاعد البدلاء قبل أن يشارك كبديل أمام وادي دجلة في الدقيقة 80، ليرد على إصابته في الدقيقة 94 بهدف قاتل لصالح بتروجيت.