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إبراهيم عبد الخالق: سنلعب على المربع الذهبي.. وكارتيرون تحدث معي بعد تغييري

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إبراهيم عبد الخالق: سنلعب على المربع الذهبي.. وكارتيرون تحدث معي بعد تغييري إبراهيم عبد الخالق: سنلعب على المربع الذهبي.. وكارتيرون تحدث معي بعد تغييري

وادي دجلة سيلعب على المربع الذهبي، هكذا وعد ويأمل إبراهيم عبد الخالق لاعب الفريق المعار من الزمالك.

الخسارة في المباراة الأولى لوادي دجلة أمام بتروجيت لم تمنع عبد الجواد من إطلاق ذلك التصريح عبر DMC.

وقال إبراهيم عبد الخالق: "سنلعب على المربع الذهبي. وادي دجلة مستعد لذلك".

وعن الخسارة بهدف أمام بتروجيت في الجولة الافتتاحية من الدوري، عقب إبراهيم "البداية لا تكون مهمة دوما".

وشهد اللقاء مشاركة عبد الخالق أساسيا قبل استبداله في الدقائق الـ10 الأخيرة من عمر اللقاء بقرار باتريس كارتيرون المدير الفني لدجلة.

وعقب عبد الخالق "التغيير عادي. كان المدرب يبحث عن لاعب يضيف نزعة هجومية أكبر وصاحب سرعات في الخطوط الأمامية".

وأتم "المدرب تحدث معي وشرح لي هذه الرؤية الفنية أثناء التغيير، الرجل يعاملني باحتراف تام وأنا لاعب محترف أيضا ومستعد للجلوس بديلا أو عدم اللعب أو المشاركة 90 دقيقة. المهم تقديم مستوى كبير".

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