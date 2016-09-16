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«راغدة شلهوب» تقدم «فحص شامل» على الحياة قريبًا

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«راغدة شلهوب» تقدم «فحص شامل» على الحياة قريبًا «راغدة شلهوب» تقدم «فحص شامل» على الحياة قريبًا

الإعلامية راغدة شلهوب

كتبت- إ نجي لطفي

تقدم الإعلامية «راغدة شلهوب» برنامج جديد يحمل عنوان “فحص شامل” على شاشة الحياة و من المقرر عرضه قريبًا.

وعلمت «ONA»، من مصادرها أن البرنامج يعتمد في فكرته الأساسية على hard talk الأسئلة الصعبة للضيوف على غرار ما قدمته في برنامجها الشهير 100 سؤال.

ومن المقرر عرض البرنامج ضمن انطلاقة الخريطة البرامجية الجديدة لقناة «الحياة» والتي من المتوقع أن تكون نهاية أكتوبر أو خلال شهر نوفمبر المقبل.

يذكر أن ضمن خطة «الحياة» الجديدة، التعاقد مع المذيعة اللبنانية «كارلا حداد» على تقديم برنامج فني بالإضافة إلى تقديمها الموسم الثاني لبرنامج “نجم الكوميديا”، كما تشمل الخريطة على برنامج للفنان بيومي فؤاد للمشاركة في تياترو مع الفنان هنيدي والفنانة هالة فاخر، بالإضافة إلى برنامج الثلاثي الفائز مينا وميزو وتركي.

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أونا

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