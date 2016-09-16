سموحة يفوز على الشرقية بهدفين.. وبتروجيت يتخطى وادي دجلة بهدف قاتل

فاز فريق سموحة على حساب مضيفه الشرقية – الصاعد حديثًا للمسابقة – بهدفين لهدف في المباراة التي جمعت بين الفريقين، على استاد بنها الرياضي، ضمن منافسات الأسبوع الأول من عمر الدوري الممتاز.

وتقدم سموحة بهدف في الدقيقة 53 عن طريق مدافعه السيد فريد، وأضاف حسام «باولو» الهدف الثاني للفريق السكندري في الدقيقة 76.

ويقلص اللاعب إيكوكوا الفارق بتسجيل هدف الشرقية الوحيد في الدقيقة 86.

وحقق فريق بتروجيت فوزًا قاتلًا على ضيفه وادي دجلة بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة على استاد السويس الجديد في إطار منافسات الجولة الأولى من عمر الدوري الممتاز لكرة القدم.

ونجح محمد شاهين في تسجيل الهدف القاتل في الدقيقة 94 ليحصد لبتروجيت ثلاث نقاط ثمينة في بداية مشوار الفريق البترولي ببطولة الدوري.