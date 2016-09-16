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محلل سياسي سوري: النظام السورى يتبع سياسة «التجويع» فى المناطق المحاصرة

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محلل سياسي سوري: النظام السورى يتبع سياسة «التجويع» فى المناطق المحاصرة محلل سياسي سوري: النظام السورى يتبع سياسة «التجويع» فى المناطق المحاصرة

المحلل السياسي، الدكتور عماد الهادي

قال المحلل السياسي، الدكتور عماد الهادي من واشنطن، إن حجم ما تم الاتفاق عليه بخصوص مد الهدنه فى سوريا بين روسيا وأمريكا أعتقد أنه أقل بكثير مما لم يتم الاتفاق عليه، مؤكدًا أن الاتهامات المتبادلة بين الطرفين من حيث أن كل طرف لم يلتزم بالجانب الخاص به يشير إلى هذه الخلافات.

وأضاف، خلال مداخله إخبارية له على قناة الغد الاخبارية، أن روسيا لم تكتفي باتهام واشنطن بعدم الالتزام فيما يتعلق بالبنود الخاص بيها فى الاتفاق، وأهمها مسألة الفصل بين القوات، وإنما تجاوزت ذلك بتهديد قصف فصائل المعارضة المعتدلة إذا لم يتم تحقيق الفصل بين القوات على الأرض.

وأوضح أن الولايات المتحدة لن تتعاون مع روسيا فيما يخص بنود الاتفاق إلا إذا سمحت روسيا بدخول المساعدات إلى المناطق المحاصرة، مشيرًا إلى أن وقف القصف ليس هدفًا، ولكن الهدف هو وصول المساعدات الإنسانية إلى المناطق المحاصرة.

وأكد، أن الاستراتيجية التى يتبعها النظام السورى فى المناطق المحاصرة هى سياسة التجويع للسيطرة على هذه المناطق والمدنيين.

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