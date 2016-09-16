أخبار عاجلة

أليجري: نجحنا في خطوة أمام برشلونة وتتبقى أخرى -
كيليني لبرشلونة: «لاعبو يوفنتوس لا يخافون» -
مساء dmc - تقرير .. الصعوبات التي تواجه أولياء أمور طلاب الثانوية العامة -
بالصور.. موجة من الطقس السيئ تضرب أسيوط -
حافظ أبو سعدة: التوسع في إجراءات الطوارئ يعطي انطباعًا سلبيًا للخارج -
مساء dmc - د/ كمال مغيث: كنت متصور أننا نعمل على تطوير التعليم لكن الواقع أننا نطور الامتحانات -
فيديو| مجاهد لأمير قطر: «جاي تعزينا والمتفجرات بتاعتك يا مفضوح» -
«القبطية الأمريكية» تطالب بتغيير اسم شارع كنيسة مارجرجس في طنطا -
الكنيسة تلغي احتفالات عيد القيامة -
صور | أهالي أبنود في ذكرى ميلاد «الخال»: «روحه عايشة وسطنا» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

الجيش التركي: مقاتلو المعارضة المدعومون من أنقرة يتقدمون جنوبا شمال سوريا

Google+ Print
الجيش التركي: مقاتلو المعارضة المدعومون من أنقرة يتقدمون جنوبا شمال سوريا الجيش التركي: مقاتلو المعارضة المدعومون من أنقرة يتقدمون جنوبا شمال سوريا

> (رويترز)

قال الجيش التركى إن مقاتلى المعارضة السورية المدعومة من أنقرة يتقدمون جنوبا فى عملية تتم فى شمال سوريا اليوم الجمعة، وإن خمسة من مقاتلى المعارضة وخمسة من تنظيم داعش قتلوا فى المنطقة.

وأضاف الجيش التركى فى بيان أن القوات الخاصة الأمريكية تدعم عملية تنفذ بين مدينتى أعزاز والراعي.

ويحارب مقاتلو المعارضة المدعومون من تركيا متشددى تنظيم داعش على الحدود فى إطار عملية درع الفرات التى بدأتها أنقرة الشهر الماضى وتمكنوا مؤخرا من إرغام المتشددين على التقهقر بعيدا عن حدودها بدعم من الطائرات والدبابات التركية.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365