الجيش التركي: مقاتلو المعارضة المدعومون من أنقرة يتقدمون جنوبا شمال سوريا

قال الجيش التركى إن مقاتلى المعارضة السورية المدعومة من أنقرة يتقدمون جنوبا فى عملية تتم فى شمال سوريا اليوم الجمعة، وإن خمسة من مقاتلى المعارضة وخمسة من تنظيم داعش قتلوا فى المنطقة.

وأضاف الجيش التركى فى بيان أن القوات الخاصة الأمريكية تدعم عملية تنفذ بين مدينتى أعزاز والراعي.

ويحارب مقاتلو المعارضة المدعومون من تركيا متشددى تنظيم داعش على الحدود فى إطار عملية درع الفرات التى بدأتها أنقرة الشهر الماضى وتمكنوا مؤخرا من إرغام المتشددين على التقهقر بعيدا عن حدودها بدعم من الطائرات والدبابات التركية.