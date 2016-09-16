ضبط عاطل حاول تهريب 114 قرص مخدر لمحبوس بمركز أبو صوير بالإسماعيلية

تمكن ضباط مركز أبو صوير من القبض على عاطل، أثناء محاولته تهريب 114 قرص مخدر لأحد المتهمين المحبوسين داخل المركز وقت الزيارة.

تلقى اللواء على العزازى مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من نائبه اللواء جمعة توفيق يفيد بقيام ضابط مباحث مركز أبوصوير، والمعين بخدمة تأمين زيارة السجن والقوة المرافقة له، من ضبط المتهم "محمد.ع.أ" 24 سنة عاطل مقيم شارع دمنهور- دائرة قسم ثان سبق اتهامه فى القضية رقم 9200 لسنة 2012 جنح قسم ثان بتهة "سرقة بالإكراه" وبحوزته ( 114 ) قرص مخدر مخبأة داخل الزيارة (مأكولات)، وذلك حال محاولته تهريبها للمسجون "أمير. أ. ا. ز"، والمحبوس على ذمة القضية 13 لسنة 2016 جنايات مركز أبوصوير بتهمة "هتك عرض".

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد إدخالها للمتهم المودع بحجز المركز.

تم التحفظ على المتهم والمضبوطات وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.