فينجر: النني وجاكا ممتازان.. والمنافسة صعبة في الفريق

أكد الفرنسي أرسين فينجر المدير الفني لأرسنال أن الثنائي جرانيت جاكا ومحمد النني لاعبي الفريق من اللاعبين الممتازين لكن المنافسة هي ما تبعدهم عن المشاركة.

النني لم يشارك كأساسي سوى مباراة ليفربول الافتتاحية التي خسرها أرسنال 4-3 ثم شارك كبديل لدقائق في مباراتي واتفورد وباريس سان جيرمان.

وقال فينجر في مؤتمره الصحفي حين سؤاله عن جاكا "كوكلين وكازورلا يعملان معا بشكل جيد، جاكا سيشارك وكل أسبوع يزداد قوة ويتحسن وأعتقد أنه سيضيف الكثير".

وأضاف "نحن في سبتمبر والدوري بدأ في أغسطس لذلك من المبكر الحديث عن ذلك، لاعبون كثيرون أخذوا بعض الوقت ليشاركوا.. شخصيا أفضله كلاعب وسط ويتقدم لأنه لديه الطاقة والقوة ويلعب كرات طولية".

وأردف "هو والنني لاعبان ممتازان ودائما ما كان لدينا لاعبين ممتازين في الوسط، هو والنني ممتازان وهناك منافسة كبيرة في الفريق بالوقت الحالي وواثق من أنهما سيشاركا مع الفريق".