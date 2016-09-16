مؤتمر مدرب ستوك عن سبب الهزائم المتتالية.. ورسالة للاعبيه

يشعر مارك هيوز المدير الفني لستوك سيتي بالتفاؤل بشأن تحسن نتائج فريقه خلال الفترة المقبلة في الدوري الإنجليزي بعد تعرضه لثلاث هزائم متتالية.

ولم يحصد ستوك سيتي سوى نقطة واحدة من أول أربع جولات من الدوري الإنجليزي إثر تعادله مع ميدلزبره وهزيمته أمام مانشستر سيتي وإيفرتون وتوتنام.

وتحدث هيوز في المؤتمر الصحفي الذي عقد يوم الجمعة استعدادا لملاقاة كريستال بالاس في خامس جولات البريميرليج قائلا:"حتى الآن لم نقدم أقوى أداء لدينا خلال الـ90 دقيقة، لكن ذلك سينتهي وسنتحسن أنا واثق من ذلك الأمر".

وأضاف المدرب الويلزي"بوضوح نحن مازلنا في بداية الموسم وربما هناك بعض من اللاعبين لم يصلوا للمستوى المعروف عنهم بعد".

وأكمل موجها رسالة للاعبيه"في المستوى الذي نلعب فيه نحن نحتاج لثمانية أو تسعة لاعبين الذين يكونون في قمة مستواهم، ولسبب ما لم نستطع تحقيق ذلك الأمر بعد لكن كما قلت كل ذلك سيتغير سريعا جدا".

وأردف"تدربنا لأسبوع بشكل جيد والكل كان يتحلى بروح جيدة ونحن نتمنى أن نصحح الأمور حينما نلاقي كريستال بالاس".

في الوقت ذاته أكد هيوز أن منافسه كريستال بالاس يعاني من سوء النتائج مثل فريقه بسبب إجرائه العديد من الصفقات ورحيل بعض اللاعبين عنه ما يعني احتياجهم للوقت للتأقلم سويا.

وأوضح"لقد أجروا العديد من التغييرات خلال الصيف ربما حدث ذلك بسبب سوء النتائج بالنسبة لهم خلال النصف الثاني من الموسم الماضي".

وأكمل"هم مثلنا لم نحقق الانتصار سوى مرة واحدة في 14 أو 15 مباراة لكن المفتاح في الموسم يكون 38 مباراة".

وأتم"الأمر كله سيكون هو كيف ستنهي الموسم ليس كيف ستبدأه، كريستال بالاس سيكونون جيدين لأنهم مثلنا فريق جيد".