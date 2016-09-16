أخبار عاجلة

أليجري: نجحنا في خطوة أمام برشلونة وتتبقى أخرى -
كيليني لبرشلونة: «لاعبو يوفنتوس لا يخافون» -
مساء dmc - تقرير .. الصعوبات التي تواجه أولياء أمور طلاب الثانوية العامة -
بالصور.. موجة من الطقس السيئ تضرب أسيوط -
حافظ أبو سعدة: التوسع في إجراءات الطوارئ يعطي انطباعًا سلبيًا للخارج -
مساء dmc - د/ كمال مغيث: كنت متصور أننا نعمل على تطوير التعليم لكن الواقع أننا نطور الامتحانات -
فيديو| مجاهد لأمير قطر: «جاي تعزينا والمتفجرات بتاعتك يا مفضوح» -
«القبطية الأمريكية» تطالب بتغيير اسم شارع كنيسة مارجرجس في طنطا -
الكنيسة تلغي احتفالات عيد القيامة -
صور | أهالي أبنود في ذكرى ميلاد «الخال»: «روحه عايشة وسطنا» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

طارق يحيي بعد الهزيمة الأولى: كنت أتمنى تأجيل الدوري

Google+ Print
طارق يحيي بعد الهزيمة الأولى: كنت أتمنى تأجيل الدوري طارق يحيي بعد الهزيمة الأولى: كنت أتمنى تأجيل الدوري

تحدث طارق يحيي المدير الفني لفريق الشرقية عقب هزيمته الأولى في الدوري مشيرا إلى "كنت أرغب في تأجيل انطلاق الدوري".

سموحة فاز على الشرقية بهدفين مقابل هدف في الجولة الأولى من الدوري المصري. (طالع التفاصيل)

الوافد الجديد إلى الدوري الممتاز تلقى الهزيمة الأولى بصعوبة أمام كتيبة جورفان فييرا.

وقال طارق يجيي: "كنت أتمنى تأجيل انطلاق الدوري".

وأوضح في تصريحات عبر قناة ON Sport "من أجل الدخول في أجواء المباريات بشكل أفضل".

وأضاف "فترة إعدادي مع الشرقية بدأت منذ 15 يوما فقط. وقت ضيق للغاية".

وواصل "أشكر جميع عناصر الفريق على المجهود الذي تم بذله في المباراة".

ووجه طارق يحيي رسالة إلى جمهور الشرقية قائلا: "أطمئنوا".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع