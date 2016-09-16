طارق يحيي بعد الهزيمة الأولى: كنت أتمنى تأجيل الدوري

تحدث طارق يحيي المدير الفني لفريق الشرقية عقب هزيمته الأولى في الدوري مشيرا إلى "كنت أرغب في تأجيل انطلاق الدوري".

سموحة فاز على الشرقية بهدفين مقابل هدف في الجولة الأولى من الدوري المصري. (طالع التفاصيل)

الوافد الجديد إلى الدوري الممتاز تلقى الهزيمة الأولى بصعوبة أمام كتيبة جورفان فييرا.

وقال طارق يجيي: "كنت أتمنى تأجيل انطلاق الدوري".

وأوضح في تصريحات عبر قناة ON Sport "من أجل الدخول في أجواء المباريات بشكل أفضل".

وأضاف "فترة إعدادي مع الشرقية بدأت منذ 15 يوما فقط. وقت ضيق للغاية".

وواصل "أشكر جميع عناصر الفريق على المجهود الذي تم بذله في المباراة".

ووجه طارق يحيي رسالة إلى جمهور الشرقية قائلا: "أطمئنوا".