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مطار الشارقة الدولي يستقبل الحجاج بالورود

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مطار الشارقة الدولي يستقبل الحجاج بالورود مطار الشارقة الدولي يستقبل الحجاج بالورود

استقبلت إدارة مطار الشارقة الدولي اليوم الحجاج الإماراتيين القادمين من بعد ان أدوا مناسك الحج  بالورود.

وثمن حجاج الإمارات دعم القيادة الرشيدة للدولة وتوجيهها لبعثة الحج الرسمية لخدمة حجاج بيت الله الحرام وتيسير امورهم ؛ لافتين إلى حسن الاستقبال من موظفي مطار الشارقة الدولي وتسهيل اجراءات خروجهم في زمن قياسي .

واكدت علياء عبيد الشامسي مدير إدارة التسويق وعلاقات المتعاملين بمطار الشارقة الدولي أن المطار استقبل  اليوم  3 رحلات للحجاج ؛ حيث استقبل في الرحلتين الثانية والثالثة  336 حاجاً وحاجة ؛ مبينة ان ادارة المطار استقبلت حجاج الدولة بالهدايا والورد ،كما درجت على ذلك في كل عام .

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