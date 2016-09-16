السيد فريد: هدفي ضد الشرقية بسبب فييرا

كشف السيد فريد مدافع فريق سموحة أن هدفه في مرمى الشرقية جاء بسبب تعليمات جورفان فييرا.

سموحة فاز على الشرقية بهدفين مقابل هدف في الجولة الأولى من الدوري المصري. (طالع التفاصيل)

وسجل السيد فريد الهدف الأول لسموحة بعدما حول ركنية من الناحية اليسرى بشكل رائع في الشباك.

وقال السيد فريد: "نجحنا في تنفيذ تعليمات فييرا بالتمام. من هنا جاء الهدف".

وأضاف في تصريحات عبر قناة ON Sport "التعليمات كانت في استغلال الكرات الثابتة وكيفية تنفيذها والاستفادة منها. ونجحنا في تنفيذ التعليمات بالتمام والتسجيل".

وعن الشرقية، قال مدافع سموحة: "فريق قوي وعنيد ولن يكون منافسا سهلا على الإطلاق في الدوري"

وأتم "كنا نقدر على إنهاء المباراة في الشوط الثاني ولكننا لم نفعل ذلك. ولذلك كنا نعاني في الدقائق الأخيرة".