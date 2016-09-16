أخبار عاجلة

أليجري: نجحنا في خطوة أمام برشلونة وتتبقى أخرى -
كيليني لبرشلونة: «لاعبو يوفنتوس لا يخافون» -
مساء dmc - تقرير .. الصعوبات التي تواجه أولياء أمور طلاب الثانوية العامة -
بالصور.. موجة من الطقس السيئ تضرب أسيوط -
حافظ أبو سعدة: التوسع في إجراءات الطوارئ يعطي انطباعًا سلبيًا للخارج -
مساء dmc - د/ كمال مغيث: كنت متصور أننا نعمل على تطوير التعليم لكن الواقع أننا نطور الامتحانات -
فيديو| مجاهد لأمير قطر: «جاي تعزينا والمتفجرات بتاعتك يا مفضوح» -
«القبطية الأمريكية» تطالب بتغيير اسم شارع كنيسة مارجرجس في طنطا -
الكنيسة تلغي احتفالات عيد القيامة -
صور | أهالي أبنود في ذكرى ميلاد «الخال»: «روحه عايشة وسطنا» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

السيد فريد: هدفي ضد الشرقية بسبب فييرا

Google+ Print
السيد فريد: هدفي ضد الشرقية بسبب فييرا السيد فريد: هدفي ضد الشرقية بسبب فييرا

كشف السيد فريد مدافع فريق سموحة أن هدفه في مرمى الشرقية جاء بسبب تعليمات جورفان فييرا.

سموحة فاز على الشرقية بهدفين مقابل هدف في الجولة الأولى من الدوري المصري. (طالع التفاصيل)

وسجل السيد فريد الهدف الأول لسموحة بعدما حول ركنية من الناحية اليسرى بشكل رائع في الشباك.

وقال السيد فريد: "نجحنا في تنفيذ تعليمات فييرا بالتمام. من هنا جاء الهدف".

وأضاف في تصريحات عبر قناة ON Sport "التعليمات كانت في استغلال الكرات الثابتة وكيفية تنفيذها والاستفادة منها. ونجحنا في تنفيذ التعليمات بالتمام والتسجيل".

وعن الشرقية، قال مدافع سموحة: "فريق قوي وعنيد ولن يكون منافسا سهلا على الإطلاق في الدوري"

وأتم "كنا نقدر على إنهاء المباراة في الشوط الثاني ولكننا لم نفعل ذلك. ولذلك كنا نعاني في الدقائق الأخيرة".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع