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الأهلي: جاهزون لتقديم كشف المنشطات في أي وقت رغم ما حدث

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الأهلي: جاهزون لتقديم كشف المنشطات في أي وقت رغم ما حدث الأهلي: جاهزون لتقديم كشف المنشطات في أي وقت رغم ما حدث

أوضح خالد محمود طبيب الأهلي أن النادي لم يصل له أي خطابات رسمية من اتحاد الكرة بخصوص كشف منشطات على اللاعبين ورغم ذلك "جاهزون لتقديم الكشوفات في أي وقت"

الأهلي يستعد لمواجهة الإسماعيلي يوم السبت في قمة الجولة الأولى من الدوري المصري.

وقال خالد محمود: الجهاز الطبي للأهلي جاهز في أي وقت لتقديم كشف المنشطات للمسؤولين في حالة طلب ذلك".

وأضاف في تصريحات للصحفيين يوم السبت "لم يصل إلى الأهلي أي خطابات رسمية من اتحاد الكرة بخصوص كشف منشطات اللاعبين في الدوري المصري".

وواصل " تلقنا خطابا من اللجنة الطبية في الاتحاد الدولي بإضافة ثلاثة مواد أخرى محظورة في قائمة المنشطات".

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