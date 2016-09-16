باولو لـ في الجول: لا أخشى المنافسة مع رؤوف.. وأنوي على الهداف

تحدث حسام باولو مهاجم فريق سموحة عقب هدفه الأول في الانتصار الأول أمام الشرقية لـFilGoal.com.

سموحة فاز على الشرقية بهدفين مقابل هدف في الجولة الأولى من الدوري المصري. (طالع التفاصيل)

باولو جلس على مقاعد البدلاء قبل أن يشارك في الشوط الثاني وينجح في تسجيل الهدف الثاني لسموحة أمام الشرقية.

وقال باولو لـFilGoal.com عن الجلوس احتياطيا لأحمد رؤوف: "لا أخشى المنافسة مع رؤوف".

وأضاف "رؤوف اجتهد كثيرا أمام الشرقية. هو لاعب جيد جدا ولم يقصر في المباراة على الإطلاق".

وتابع "لا أخشى المنافسة مع رؤوف. لدينا مديرا فنيا على أعلى مستوى. يشعرنا جميعا أننا سنشارك. لا يغضب أي أحد من الجلوس احتياطيا معه".

وأوضح "من يجتهد سيلعب أساسيا. ومن وجهة نظري الجميع سيحصل على فرصة المشاركة مع فييرا. والأهم تحقيق الانتصارات".

وعن لقب الهداف في الموسم الماضي وما يُريده الموسم الحالي، أتم باولو حديثه قائلا: "أنوي الحصول على لقب الهداف مجددا".

وأتم "أتمنى التوفيق في تحقيق ما أريد".