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قائمة الأهلي - ظهور أجاي وغياب الوافد الجديد.. واستبعاد صالح أمام الإسماعيلي

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قائمة الأهلي - ظهور أجاي وغياب الوافد الجديد.. واستبعاد صالح أمام الإسماعيلي قائمة الأهلي - ظهور أجاي وغياب الوافد الجديد.. واستبعاد صالح أمام الإسماعيلي

أعلن حسام البدري المدير الفني لفريق الأهلي قائمته الأولى للمواجهة الأولى أمام الإسماعيلي في بداية مشوار الفريق بالدوري المصري.

الأهلي يستعد لمواجهة الإسماعيلي يوم السبت في قمة الجولة الأولى من الدوري المصري.

وشهدت قائمة الأهلي ظهور الوافد الجديد جونيور أجاي وكذلك أكرم توفيق وعلي معلول.

وغاب ميدو جابر المنضم حديثا إلى الأهلي من للمقاصة عن قائمة الأهلي والتي تضم21 لاعبا لمواجهة الإسماعيلي.

واستبعد البدري صالح جمعة من مواجهة الإسماعيلي لأسباب فنية. إلى جانب ميدو جابر وحسين السيد وأحمد حمدي للانضمام لمنتخب الشباب.

كما يغيب عن قائمة الأهلي كل من حسام غالي وأحمد فتحي للإيقاف، ومسعد عوض ورامي ربيعة وأحمد حجازي ومروان محسن للإصابة.

وفيما يلي قائمة الأهلي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - محمد الشناوي - أحمد عادل.

الدفاع: محمد هاني - باسم علي - صبري رحيل - علي معلول - سعد سمير - محمد نجيب.

الوسط: حسام عاشور - أكرم توفيق - عمرو السولية - كريم نيدفيد - مؤمن زكريا - وليد سليمان - عبد الله السعيد - محمد حمدي زكي.

الهجوم: عمرو جمال - جون أنطوي - عماد متعب - جونيور أجاي.

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