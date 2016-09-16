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تشكيل الزمالك – رمزي خالد ظهير أيسر.. وخماسي في خط الوسط

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تشكيل الزمالك – رمزي خالد ظهير أيسر.. وخماسي في خط الوسط تشكيل الزمالك – رمزي خالد ظهير أيسر.. وخماسي في خط الوسط

أعلن مؤمن سليمان المدير الفني للزمالك تشكيل فريقه الذي سوف يواجه الوداد المغربي يوم الجمعة في ملعب برج العرب في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ودفع مدرب الزمالك برمزي خالد كظهير الأيسر لمواجهة الغيابات في ذلك المركز ويلعب بجوار كل من إسلام جمال وعلي جبر قلبي الدفاع، وأحمد توفيق الظهير الأيمن أمام أحمد الشناوي حارس المرمى.

ويعتمد مدرب الزمالك على خماسي في خط الوسط، ثلاثة منهم يميلون للأدوار الدفاعية وهم معروف يوسف وطارق حامد وإبراهيم صلاح.

وأمام الثلاثي السابق ثنائي بمهام هجومية هم محمود عبد الرازق "شيكابالا" وأيمن حفني.

وجاء تشكيل الزمالك كاملا كالتالي:

في حراسة المرمى: أحمد الشناوي

في الدفاع: رمزي خالد- علي جبر- إسلام جمال- أحمد توفيق

في الوسط: معروف يوسف- طارق حامد- إبراهيم صلاح- أيمن حفني- محمود عبد الرازق "شيكابالا"

في الهجوم: باسم مرسي.

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