ربيع ياسين لـ في الجول: سأعتذر عن عدم تولي رئاسة قطاع المصري بسبب جمهور الأهلي

أعلن ربيع ياسين نجم منتخب مصر والأهلي السابق اعتذاره عن عدم تولي مسؤولية قطاع الناشئين في النادي المصري البورسعيدي.

المصري أعلن بشكل رسمي يوم الخميس تولي ربيع ياسين مسؤولية رئاسة قطاع الناشئين في النادي. قبل أن يتحدث ربيع ياسين ويكشف خطته في تطوير النادي المصري. (طالع التفاصيل)

ولكن الأمور تغيرت سريعا.

وقال ربيع ياسين لـFilGoal.com: "سأقدم اعتذاري إلى النادي المصري عن عدم تولي مسسؤولية رئاسة قطاع الناشئين".

وأضاف "لن أقدر على شغل هذا المنصب في ظل استياء جمهور الأهلي الكبير".

وأوضح "لا أقدر على التسبب في حزن جماهير الأهلي. لم أكن أتوقع أن تكون ردود الأفعال حول هذا الأمر كبيرة للغاية هكذا. ولذلك اعتذرت".

وواصل "أنا واحد من جمهور الأهلي ولا أقدر على حزنهم. سأتقدم بشكل رسمي بالاعتذار للمصري".

وأتم "وكل الشكر والتقدير لإدارة المصري".