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رصاصة الوافد الجديد.. بتروجيت يقهر دجلة في الـ94

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رصاصة الوافد الجديد.. بتروجيت يقهر دجلة في الـ94 رصاصة الوافد الجديد.. بتروجيت يقهر دجلة في الـ94

سجل محمد شاهين الوافد الجديد إلى صفوف بتروجيت هدفا قاتلا في مرمى وادي دجلة في الدقيقة 94 ليكتب الانتصار الأول لفريقه.

دجلة حل ضيفا على بتروجيت في رابع مباريات الجولة الأولى من الدوري المصري.

3 مباريات و3 انتصارات قبل لقاء دجلة وبتروجيت والذي كان على أعتاب الانتهاء بالتعادل السلبي لولا رصاصة محمد شاهين.

وحول شاهين لاعب المنصورة السابق وهداف دوري الدرجة الثانية عرضية أسامة محمد داخل منطقة الـ18 بسهولة في شباك محمد رضا حارس مرمى دجلة.

وشهدت المباراة تألق من حارس دجلة في أكثر من فرصة لهجوم بتروجيت.

ومع اقتراب صافرة النهاية نجح محمد شاهين في تسجيل هدف الانتصار لبتروجيت والثلاث نقاط الأولى لفريقه، والسقوط الأول لدجلة.

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