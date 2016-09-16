طلعت يوسف: مشكلة الـ15 صفقة تؤثر على الدوري.. لكن فزنا بجدارة

تعاني كل أندية الدوري من إبرام صفقات عديدة وتغيير جلدها بصفة مستمرة، هكذا يؤمن طلعت يوسف المدير الفني لبتروجيت ويعبر عن سعادته بتفادي تلك الأزمة في فريقه والفوز على وادي دجلة بهدف.

استهل بتروجيت موسمه بفوز قاتل على وادي دجلة مع الدقيقة الأخيرة من عمر اللقاء الذي أقيم في الجولة الافتتاحية من عمر الدوري.

بعد المباراة تحدث طلعت يوسف المدير الفني لبتروجيت قائلا: "فزنا على فريق يقدم كرة قدم ممتازة منذ نهاية الموسم الماضي".

وتابع "استعدينا بشكل جيد لدجلة ووضعنا حسابات خاصة له ولهذا قدمنا شوطا قويا".

الفرص الضائعة

وأردف "في الشوط الأول أضعنا 4 لـ5 فرص محققة".

وأضاف "وفي الشوط الثاني 3 فرص أيضا لا يمكن أن تتخيل ألا يدخلوا المرمى."

وأكمل "لهذا النتيجة تتماشى مع الأداء. وأنا سعيد بالفوز لأننا حققناه رغم الظروف الصعبة التي عانينا منها نحن وأظن كل أندية الوسط في الدوري".

ما هي المشكلة؟

يجيب يوسف "المشكلة أن كل ناد في الدوري أبرم 15 صفقة تقريبا، فكيف للمدرب أن يجعل الفريق ينصهر؟".

وأردف "بتروجيت تعاقد مع 15 لاعب وصعدنا كذلك من قطاع الناشئين 3 أو 4 لاعبين مواليد 1994".

واستكمل "اليوم دفعت بـ4 عناصر جديدة فقط مع 7 قدامى ونجحنا".

بتروجيت اندفع للهجوم في الدقائق الأخيرة، فكيف حسب المدرب المخضرم حساباته؟

يجيب يوسف "كانت لدينا جرأة في الهجوم، لكني حافظت على خطنا الخلفي قويا".

وشرح "تستطيع أن تقول إني اهتممت بالهجمة وما وراء الهجمة".

ويستعد بتروجيت لمواجهة الداخلية في الجولة الثانية، وهو خصم خسر جولته الأولى أمام أسوان.

وعقب يوسف "لن تخدعنا خسارة الداخلية. شاهدت المباراة وأعلم أن خصمي المقبل قوي ومنظم جدا"