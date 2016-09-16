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بالصور.. «الليثى» يستضيف «أنوسة كوتة» أصغر مدربة أسود فى برنامج «بوضوح‎»

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بالصور.. «الليثى» يستضيف «أنوسة كوتة» أصغر مدربة أسود فى برنامج «بوضوح‎» بالصور.. «الليثى» يستضيف «أنوسة كوتة» أصغر مدربة أسود فى برنامج «بوضوح‎»

عمرو الليثى و أنوسة كوتة

 

فى حلقة خاصة من برنامج «بوضوح» يستضيف الإعلامى د. عمرو الليثى فى العاشرة من مساء الأحد المقبل، مدربة الأسود “أنوسة كوتة ” والتى تعد أصغر مدربة أسود فى حوار شيق ويشاركها أحد الأسود فى تجربة خطرة وتلتقط صورة سيلفى مع عمرو االليثى والأسد، كما يقوم الأسد بالسلام ووضع يده فى يد عمرو الليثى.

وتتناول الحلقة كيفية عملها فى هذه المهنة الأكثر خطورة بالسيرك وأيضا حصولها على جائزة «المستر»، والتى تعد من أهم الجوائز فى هذا المجال، كما تتحدث حفيدة «محاسن الحلو»، عن عائلتها التى تنتمى اليها عائلة «الحلو»، وكيف تتعامل مع هذه الحيوانات والخطورة التى تتعرض لها، وعن المخاطر والحوادث ومن المسئول عنها المدرب ام الأسود والعديد من الأمور الخاصة بالسيرك.

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